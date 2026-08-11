Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Huber + Suhner-Performance im Blick
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11.08.2026 10:04:10
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Huber + Suhner-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 77,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,289 Huber + Suhner-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 198,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 256,19 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 156,19 Prozent.
Der Marktwert von Huber + Suhner betrug jüngst 3,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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