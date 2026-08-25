Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Huber + Suhner-Investition im Blick
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25.08.2026 10:03:37
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Huber + Suhner-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 108,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 92,593 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (161,80 CHF), wäre die Investition nun 14 981,48 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 49,81 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Huber + Suhner eine Marktkapitalisierung von 3,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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