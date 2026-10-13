Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

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Hochrechnung 13.10.2026 10:03:47

SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huber + Suhner-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huber + Suhner-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 61,10 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,637 Huber + Suhner-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 289,36 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 12.10.2026 auf 176,80 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 189,36 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 3,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Huber + Suhner AG 172,80 -6,59% Huber + Suhner AG

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