Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

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Lukrative Huber + Suhner-Investition? 22.09.2026 10:03:35

SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huber + Suhner-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Huber + Suhner eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Huber + Suhner-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 143,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,699 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.09.2026 124,06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 177,40 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,06 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich jüngst auf 3,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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