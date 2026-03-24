Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Huber + Suhner-Anlage
|
24.03.2026 10:03:41
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Huber + Suhner-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Huber + Suhner-Anteile an diesem Tag bei 73,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,624 Huber + Suhner-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 392,37 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Anteils am 23.03.2026 auf 175,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 139,24 Prozent vermehrt.
Huber + Suhner erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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