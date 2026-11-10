Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Investmentbeispiel
|
10.11.2026 10:03:31
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Huber + Suhner-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Huber + Suhner-Anteile an diesem Tag bei 55,95 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 17,873 Huber + Suhner-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 906,17 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 09.11.2026 auf 162,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +190,62 Prozent.
Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 2,85 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huber + Suhner AG
|
10:03
|SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.26
|SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
28.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
28.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI gibt nach (finanzen.at)
|
27.10.26
|SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.26
|SPI aktuell: SPI im Plus (finanzen.at)
|
20.10.26
|SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Huber + Suhner AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Huber + Suhner AG
|177,80
|1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.