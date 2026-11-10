Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

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Investmentbeispiel 10.11.2026 10:03:31

SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Huber + Suhner-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Huber + Suhner-Anteile an diesem Tag bei 55,95 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 17,873 Huber + Suhner-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 906,17 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 09.11.2026 auf 162,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +190,62 Prozent.

Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 2,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Huber + Suhner AG 177,80 1,02% Huber + Suhner AG

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