SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Huber + Suhner-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Huber + Suhner-Anteile an diesem Tag bei 55,95 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 17,873 Huber + Suhner-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 906,17 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 09.11.2026 auf 162,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +190,62 Prozent.

Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 2,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at