Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Huber + Suhner-Anlage? 30.12.2025 10:03:41

SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Huber + Suhner-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 30.12.2020 wurden Huber + Suhner-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 69,90 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 143,062 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.12.2025 auf 144,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 715,31 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 107,15 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 2,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Huber + Suhner AGmehr Nachrichten

Analysen zu Huber + Suhner AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Huber + Suhner AG 154,00 0,13% Huber + Suhner AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen