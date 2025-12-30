Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Lukrative Huber + Suhner-Anlage?
|
30.12.2025 10:03:41
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 30.12.2020 wurden Huber + Suhner-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 69,90 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 143,062 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.12.2025 auf 144,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 715,31 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 107,15 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 2,65 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
