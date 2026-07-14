Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Profitabler Huber + Suhner-Einstieg?
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14.07.2026 10:03:55
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Huber + Suhner-Anteile bei 77,70 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 128,700 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Huber + Suhner-Papiers auf 196,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 225,23 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152,25 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 3,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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