Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

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Profitabler Huber + Suhner-Einstieg? 14.07.2026 10:03:55

SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Huber + Suhner-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Huber + Suhner-Anteile bei 77,70 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 128,700 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Huber + Suhner-Papiers auf 196,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 225,23 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152,25 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 3,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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