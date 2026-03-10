Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Huber + Suhner-Performance
|
10.03.2026 10:03:35
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Huber + Suhner-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 77,90 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 128,370 Huber + Suhner-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 309,37 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 09.03.2026 auf 166,00 CHF belief. Mit einer Performance von +113,09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Huber + Suhner-Wert an der Börse wurde auf 3,06 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
