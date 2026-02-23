SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Hätte sich ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Bei einem frühen Investment in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hypothekarbank Lenzburg-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4 120,00 CHF. Bei einem Hypothekarbank Lenzburg-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,243 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hypothekarbank Lenzburg-Papiers auf 4 080,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 990,29 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,97 Prozent verringert.

Am Markt war Hypothekarbank Lenzburg jüngst 293,12 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

