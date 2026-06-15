SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 4 040,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Hypothekarbank Lenzburg-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,475 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 346,53 CHF, da sich der Wert einer Hypothekarbank Lenzburg-Aktie am 12.06.2026 auf 4 180,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,47 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich jüngst auf 300,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at