SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hypothekarbank Lenzburg von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hypothekarbank Lenzburg gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Hypothekarbank Lenzburg-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie 4 100,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert, befänden sich nun 0,244 Hypothekarbank Lenzburg-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 4 180,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 019,51 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 1,95 Prozent gleich.

Alle Hypothekarbank Lenzburg-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 299,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at