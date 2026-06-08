Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|Rentable Hypothekarbank Lenzburg-Anlage?
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08.06.2026 10:04:23
SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hypothekarbank Lenzburg von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Hypothekarbank Lenzburg-Papier statt. Zum Handelsende stand die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie an diesem Tag bei 4 221,79 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,237 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 980,63 CHF, da sich der Wert einer Hypothekarbank Lenzburg-Aktie am 05.06.2026 auf 4 140,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 1,94 Prozent verkleinert.
Am Markt war Hypothekarbank Lenzburg jüngst 297,54 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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