SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Hypothekarbank Lenzburg gewesen.

Am 17.08.2023 wurden Hypothekarbank Lenzburg-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4 260,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,347 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 859,15 CHF, da sich der Wert einer Hypothekarbank Lenzburg-Aktie am 14.08.2026 auf 4 200,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 1,41 Prozent.

Der Marktwert von Hypothekarbank Lenzburg betrug jüngst 301,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at