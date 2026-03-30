Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|Rentables Hypothekarbank Lenzburg-Investment?
|
30.03.2026 10:03:40
SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Hypothekarbank Lenzburg-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4 320,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,023 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Hypothekarbank Lenzburg-Aktien wären am 27.03.2026 95,37 CHF wert, da der Schlussstand 4 120,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -4,63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Hypothekarbank Lenzburg markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 296,07 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hypothekarbank Lenzburg AG
Analysen zu Hypothekarbank Lenzburg AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hypothekarbank Lenzburg AG
|4 500,00
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Handel zum Wochenstart mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.