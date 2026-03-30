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Hypothekarbank Lenzburg Aktie

Hypothekarbank Lenzburg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608

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Rentables Hypothekarbank Lenzburg-Investment? 30.03.2026 10:03:40

SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Hypothekarbank Lenzburg-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4 320,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,023 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Hypothekarbank Lenzburg-Aktien wären am 27.03.2026 95,37 CHF wert, da der Schlussstand 4 120,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -4,63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Hypothekarbank Lenzburg markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 296,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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