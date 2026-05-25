SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4 360,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert, befänden sich nun 2,294 Hypothekarbank Lenzburg-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie auf 4 180,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 587,16 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,13 Prozent verringert.

Hypothekarbank Lenzburg markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 300,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at