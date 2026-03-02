Hypothekarbank Lenzburg-Anlage im Blick 02.03.2026 10:16:34

SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hypothekarbank Lenzburg-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4 380,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,283 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien im Depot. Die gehaltenen Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wären am 27.02.2026 9 178,08 CHF wert, da der Schlussstand 4 020,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,22 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Hypothekarbank Lenzburg eine Marktkapitalisierung von 288,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen