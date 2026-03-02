|Hypothekarbank Lenzburg-Anlage im Blick
|
02.03.2026 10:16:34
SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hypothekarbank Lenzburg-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4 380,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,283 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien im Depot. Die gehaltenen Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wären am 27.02.2026 9 178,08 CHF wert, da der Schlussstand 4 020,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,22 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Hypothekarbank Lenzburg eine Marktkapitalisierung von 288,84 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
