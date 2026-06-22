SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hypothekarbank Lenzburg von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4 340,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investierten, hätten nun 0,023 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Hypothekarbank Lenzburg-Papiers auf 4 140,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,39 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,61 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Hypothekarbank Lenzburg einen Börsenwert von 297,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at