Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|Profitable Hypothekarbank Lenzburg-Investition?
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27.07.2026 10:04:12
SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hypothekarbank Lenzburg von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hypothekarbank Lenzburg-Papier bei 4 300,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,326 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.07.2026 9 674,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4 160,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,26 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Hypothekarbank Lenzburg einen Börsenwert von 298,82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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