SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Wäre eine Investition in Hypothekarbank Lenzburg von vor 10 Jahren lukrativ gewesen?
Das Hypothekarbank Lenzburg-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4 053,32 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Hypothekarbank Lenzburg-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,467 Hypothekarbank Lenzburg-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie auf 4 040,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 967,14 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 0,33 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich zuletzt auf 290,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
