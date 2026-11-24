Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Rentables Idorsia-Investment?
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Idorsia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Idorsia-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Idorsia-Papier bei 1,65 CHF. Bei einem Idorsia-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 607,165 Idorsia-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 2 208,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,64 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 120,89 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Idorsia belief sich zuletzt auf 968,03 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
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