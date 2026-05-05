SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Idorsia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Idorsia-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,42 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7 022,472 Idorsia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.05.2026 26 699,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,80 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 166,99 Prozent.

Idorsia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 922,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at