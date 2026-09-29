Idorsia Aktie

Idorsia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

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Profitables Idorsia-Investment? 29.09.2026 10:03:33

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Idorsia von vor 3 Jahren abgeworfen

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Idorsia von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Idorsia-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Idorsia-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,59 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3 861,004 Idorsia-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 911,20 CHF, da sich der Wert eines Idorsia-Papiers am 28.09.2026 auf 4,38 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 69,11 Prozent.

Idorsia wurde am Markt mit 1,19 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

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