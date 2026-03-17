Idorsia Aktie

Idorsia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Idorsia-Einstieg? 17.03.2026 10:03:59

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor 3 Jahren gekostet

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Idorsia-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Idorsia-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,67 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hat, hat nun 85,690 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 251,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2,93 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,89 Prozent verringert.

Am Markt war Idorsia jüngst 729,94 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

Nachrichten zu Idorsia AG

mehr Nachrichten