Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Lukrativer Idorsia-Einstieg?
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17.03.2026 10:03:59
SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Idorsia-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,67 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hat, hat nun 85,690 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 251,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2,93 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,89 Prozent verringert.
Am Markt war Idorsia jüngst 729,94 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
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