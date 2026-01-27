SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Idorsia-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.01.2021 wurde die Idorsia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Idorsia-Papier bei 27,72 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,608 Idorsia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Idorsia-Papiers auf 3,54 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12,77 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 87,23 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Idorsia belief sich jüngst auf 943,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

