Idorsia Aktie

Idorsia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Idorsia-Anlage? 10.03.2026 10:03:35

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Idorsia-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 10.03.2025 wurde die Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Idorsia-Papier bei 1,15 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hat, hat nun 86,957 Anteile im Depot. Die gehaltenen Idorsia-Anteile wären am 09.03.2026 314,78 CHF wert, da der Schlussstand 3,62 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 214,78 Prozent angezogen.

Insgesamt war Idorsia zuletzt 900,34 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

Nachrichten zu Idorsia AG

mehr Nachrichten