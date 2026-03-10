Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Lukrative Idorsia-Anlage?
|
10.03.2026 10:03:35
SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
Am 10.03.2025 wurde die Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Idorsia-Papier bei 1,15 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hat, hat nun 86,957 Anteile im Depot. Die gehaltenen Idorsia-Anteile wären am 09.03.2026 314,78 CHF wert, da der Schlussstand 3,62 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 214,78 Prozent angezogen.
Insgesamt war Idorsia zuletzt 900,34 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
