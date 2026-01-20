Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Rentable Idorsia-Anlage?
|
20.01.2026 10:04:06
SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Idorsia-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Idorsia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,59 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hat, hat nun 602,773 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.01.2026 2 079,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,45 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 79,20 Prozent verringert.
Insgesamt war Idorsia zuletzt 859,08 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Nachrichten zu Idorsia AG
|
15.01.26
|Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
13.01.26
|SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
07.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
06.01.26