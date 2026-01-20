SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Idorsia-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Idorsia-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde die Idorsia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,59 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hat, hat nun 602,773 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.01.2026 2 079,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,45 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 79,20 Prozent verringert.

Insgesamt war Idorsia zuletzt 859,08 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at