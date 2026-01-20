Idorsia Aktie

Idorsia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Idorsia-Anlage? 20.01.2026 10:04:06

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Idorsia-Investment von vor 3 Jahren verloren

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Idorsia-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Idorsia-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde die Idorsia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,59 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hat, hat nun 602,773 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.01.2026 2 079,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,45 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 79,20 Prozent verringert.

Insgesamt war Idorsia zuletzt 859,08 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

Nachrichten zu Idorsia AG

mehr Nachrichten