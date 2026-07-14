Idorsia Aktie

Idorsia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

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Frühe Anlage 14.07.2026 10:03:55

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Idorsia eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Idorsia-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,18 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,971 Idorsia-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2026 auf 6,08 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24,15 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 75,85 Prozent.

Insgesamt war Idorsia zuletzt 1,63 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

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