Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Frühe Investition
|
13.01.2026 10:03:41
SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor einem Jahr verdient
Idorsia-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Idorsia-Anteile bei 0,72 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Idorsia-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 385,042 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.01.2026 5 117,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,70 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 411,77 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Idorsia bezifferte sich zuletzt auf 933,82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
