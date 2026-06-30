SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Idorsia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Idorsia-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,15 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Idorsia-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 465,116 Idorsia-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 204,65 CHF, da sich der Wert eines Idorsia-Papiers am 29.06.2026 auf 6,89 CHF belief. Damit wäre die Investition um 220,47 Prozent gestiegen.

Idorsia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at