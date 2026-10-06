Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Idorsia-Investment
|
06.10.2026 10:03:24
SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Idorsia-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Idorsia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,54 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hat, hat nun 4,643 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 4,47 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20,74 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 79,26 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Idorsia bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
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