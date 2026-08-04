SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Idorsia-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Idorsia-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,18 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,194 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,58 CHF, da sich der Wert einer Idorsia-Aktie am 03.08.2026 auf 5,66 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 91,58 CHF entspricht einer negativen Performance von 8,42 Prozent.

Der Börsenwert von Idorsia belief sich zuletzt auf 1,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at