Idorsia Aktie

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

Idorsia-Performance im Blick 02.12.2025 10:03:57

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Idorsia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Idorsia-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Idorsia-Anteile betrug an diesem Tag 27,86 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Idorsia-Papier investiert hätte, befänden sich nun 358,938 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 306,53 CHF, da sich der Wert eines Idorsia-Anteils am 01.12.2025 auf 3,64 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 86,93 Prozent verringert.

Der Marktwert von Idorsia betrug jüngst 789,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

