SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Idorsia von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Idorsia-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Idorsia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Idorsia-Papier bei 8,03 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Idorsia-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,453 Idorsia-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 49,94 CHF, da sich der Wert eines Idorsia-Papiers am 11.05.2026 auf 4,01 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 50,06 Prozent verkleinert.

Der Idorsia-Wert an der Börse wurde auf 978,80 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at