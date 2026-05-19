Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Profitable Idorsia-Anlage?
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19.05.2026 10:04:09
SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde das Idorsia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,20 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hat, hat nun 43,103 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 180,52 CHF, da sich der Wert eines Idorsia-Papiers am 18.05.2026 auf 4,19 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 81,95 Prozent.
Idorsia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,12 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
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