SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Implenia eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Implenia-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 56,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Implenia-Aktie investierten, hätten nun 1,786 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 112,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 62,90 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 12,32 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Implenia belief sich zuletzt auf 1,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at