SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Implenia-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Implenia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Implenia-Aktie bei 38,65 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Implenia-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,873 Implenia-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.01.2026 gerechnet (74,00 CHF), wäre das Investment nun 1 914,62 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 91,46 Prozent gesteigert.

Der Implenia-Wert an der Börse wurde auf 1,37 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at