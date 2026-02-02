Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
02.02.2026 10:04:30
SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Implenia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Implenia-Aktie bei 38,65 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Implenia-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,873 Implenia-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.01.2026 gerechnet (74,00 CHF), wäre das Investment nun 1 914,62 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 91,46 Prozent gesteigert.
Der Implenia-Wert an der Börse wurde auf 1,37 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
