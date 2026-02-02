Implenia Aktie

Implenia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554

Frühes Investment 02.02.2026 10:04:30

SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Implenia-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Implenia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Implenia-Aktie bei 38,65 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Implenia-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,873 Implenia-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.01.2026 gerechnet (74,00 CHF), wäre das Investment nun 1 914,62 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 91,46 Prozent gesteigert.

Der Implenia-Wert an der Börse wurde auf 1,37 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

