SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Implenia-Aktien gewesen.

Die Implenia-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 20,14 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 49,652 Implenia-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Implenia-Aktie auf 66,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 277,06 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 227,71 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Implenia belief sich zuletzt auf 1,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at