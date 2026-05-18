Implenia Aktie

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WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554

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Langfristige Investition 18.05.2026 10:04:29

SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Implenia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Implenia-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Implenia-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,186 Implenia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 319,92 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,99 Prozent angewachsen.

Implenia wurde am Markt mit 1,13 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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