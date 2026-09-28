SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Implenia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Implenia-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Implenia-Papier an diesem Tag bei 57,54 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Implenia-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173,787 Implenia-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 643,74 CHF, da sich der Wert einer Implenia-Aktie am 25.09.2026 auf 67,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 16,44 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Implenia zuletzt 1,24 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at