SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Implenia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.11.2020 wurde die Implenia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,50 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 425,532 Implenia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2023 12 212,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 28,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22,13 Prozent.

Implenia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 529,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

