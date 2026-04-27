Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Implenia-Anlage im Blick
|
27.04.2026 10:03:32
SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Implenia-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Implenia-Papier an diesem Tag 39,90 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,063 Implenia-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 619,05 CHF, da sich der Wert eines Implenia-Anteils am 24.04.2026 auf 64,60 CHF belief. Mit einer Performance von +61,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Implenia belief sich jüngst auf 1,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Implenia AG
|
10:03
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.04.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Implenia-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
13.04.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Implenia von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.04.26
|Implenia wins contract in Germany: new construction of police headquarters in Münster (EQS Group)
|
07.04.26
|Auftragsgewinn für Implenia in Deutschland: Neubau Polizeipräsidium Münster (EQS Group)
|
06.04.26
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.04.26
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
01.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Mittwochmittag mit Gewinnen (finanzen.at)