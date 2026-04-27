Implenia Aktie

Implenia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554

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Implenia-Anlage im Blick 27.04.2026 10:03:32

SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Implenia-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Implenia-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Implenia-Papier an diesem Tag 39,90 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,063 Implenia-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 619,05 CHF, da sich der Wert eines Implenia-Anteils am 24.04.2026 auf 64,60 CHF belief. Mit einer Performance von +61,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Implenia belief sich jüngst auf 1,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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