SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Implenia-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Implenia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 31,85 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,140 Implenia-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Implenia-Papiers auf 63,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198,74 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 98,74 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Implenia belief sich zuletzt auf 1,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at