SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Implenia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Implenia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Implenia-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 347,222 Implenia-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 791,67 CHF, da sich der Wert eines Implenia-Papiers am 06.11.2026 auf 71,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 147,92 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Implenia betrug jüngst 1,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at