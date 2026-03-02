Implenia Aktie
02.03.2026 10:16:34
SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Implenia-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 42,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 237,530 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (72,20 CHF), wäre die Investition nun 17 149,64 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,50 Prozent vermehrt.
Implenia war somit zuletzt am Markt 1,33 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
