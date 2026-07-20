SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Implenia-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.07.2023 wurde die Implenia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 42,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,753 Implenia-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 67,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 593,82 CHF wert. Damit wäre die Investition 59,38 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Implenia zuletzt 1,22 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at