Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Lohnendes Implenia-Investment?
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07.09.2026 10:04:00
SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Implenia-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 64,20 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 155,763 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 67,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 514,02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,14 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Implenia einen Börsenwert von 1,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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