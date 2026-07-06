SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Implenia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.07.2016 wurden Implenia-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 51,42 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 194,489 Implenia-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.07.2026 14 508,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 74,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45,09 Prozent.

Der Börsenwert von Implenia belief sich zuletzt auf 1,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at