SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Implenia eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Implenia-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,15 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Implenia-Aktie investiert, befänden sich nun 35,524 Implenia-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Implenia-Papiers auf 63,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 238,01 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 123,80 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Implenia eine Börsenbewertung in Höhe von 1,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at