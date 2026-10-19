Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Rentable Implenia-Investition?
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19.10.2026 10:04:18
SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Implenia von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Implenia-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19,40 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 515,464 Implenia-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 62,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 216,49 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 222,16 Prozent.
Der Börsenwert von Implenia belief sich jüngst auf 1,15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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